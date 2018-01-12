اختتام دورة معلمي السباحة في جدة

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 11 January 2018 - 21:41 pm

اختتمت الدورة التمهيدية لإعداد معلمي السباحة التي أقيمت في مسبح الهيئة العامة للرياضة في جدة، واستمرت لمدة 3 أيام بمشاركة قرابة 30 سباحاً، وحاضر فيها التونسي جاد تيجاني، مدير برنامج تعليم السباحة في السعودية، والذي قدم للمشاركين حصصاً نظرية وعملية صباحية ومسائية، ويستعد الاتحاد للبدء التجريبي لبرنامج تعليم السباحة "سباحة ستار" مع بدء الفصل الدراسي الثاني.وتهدف الدورة للتعريف بالمنهج الجديد لتعليم السباحة، والذي يتمحور حول الاستفادة من الطرق الحديثة لتعليم السباحة مع التركيز على تجنب الأخطاء الشائعة للمتعلم، وهي طريقة مبسطة للتعليم وتتكون من 5 مستويات، كل مستوى يحتوي على 7 مهارات محددة قبل الانتقال للمستوى التالي.