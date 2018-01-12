كأس ملك إسبانيا: برشلونة ‏أمام إسبانيول.. والريال يلاقي ليغانيس

الألمانية - الرياضية | Friday, 12 January 2018 - 15:52 pm

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة ، عن مباراة ديربي لكل من قطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد.



وسيتنافس برشلونة ، حامل اللقب ، على بطاقة التأهل للمربع الذهبي مع جاره إسبانيول الذي سبق واصطدم به في دور الستة عشر للبطولة في موسم 2015 / 2016 ، بينما يلتقي ريال مدريد فريق ليجانيس.



وأوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة أشبيلية ، فيما تعتبر أصعب مواجهات دور الثمانية ، بينما سيلتقي بلنسية فريق ألافيس وصيف بطل النسخة الماضية.



وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 16 و17 و18 يناير بينما تقام مباريات الإياب في 23 و24 و25 من الشهر نفسه.