ساليناس في انتظار قرار الشهري

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

أرجأت إدارة نادي الاتفاق حسم مصير الأرجنتيني رودريجو ساليناس، في إحدى تبعات قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد الأجانب إلى سبعة في فرق دوري المحترفين.

ودفع القرار الإدارة الاتفاقية إلى التمهُّل في التخلي عن اللاعب، علماً أن قرارها السابق بإبعاده، كان بدافع قيد الأردني أحمد عبد الستار، حارس المرمى الجديد. مع ذلك، أبانت لـ "الرياضية" مصادر أن بقاء ساليناس لا يزال محل شك. ولا تستبعد المصادر لجوء سعد الشهري، مدرب الفريق، إلى خيار استقطاب مهاجم أجنبي جديد بدلاً من الأرجنتيني، خاصة أن الوضع المادي للنادي جيد، وفق وصفها.