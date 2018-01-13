الخدمات الأرضية تشارك في ملتقى الطيران

جدة ـ واس | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

شاركت الشـــــــركة السعــــــودية للخدمات الأرضية، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في ملتقى الطيران السعودي الرابع، المقام في مدينة الرياض، "في نادي الطيران السعودي في الثمامة".

وأكد المهندس عمر بن محمد نجار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضــــــية، أن الشركة تحــــرص على المشاركة في مثل هذه الملتقـــــيات والفعاليات، التي تهتم بنشر ثقافة الطيران، وتبادل الخبرات، وعرض كل ما هو جديد، مع إظهار نجاحات هواة الطيران ورياضات الطيران السعودي، والتعـــــريف بالخدمـــــــات الجديدة، وعرضها للزوار والمهتمين في الملتقى.

يذكر أن ملتقى الطيران السعودي انطلق، أمس الأول الخميس، ويختتم اليوم السبت، ويعد من المناسبات السنوية والمهمة في عالم الطيران ولممارسي الرياضات الجوية في السعودية.