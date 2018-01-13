انطلاق فعاليات دوري التميز

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

انطلقت، أمس، فعاليات دوري التميز لفرق الأحياء لكرة القدم في المدينة المنورة في نسخته الثالثة لعام 1439هـ، ضمن المبادرات التي اعتمدها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لدعم الرياضة المحلية، والاهتمام بالشباب، ومنحهم الفرص المناسبة لإبراز قدراتهم في المنافسات الرياضية.

وأوضح المهندس محمد عباس، الوكيل المساعد للشؤون التنموية في إمارة منطقة المدينة المنورة، أن مباريات الدوري ستنطلق في 8 جمادى الأولى المقبل، بمشاركة 40 فريقاً من أحياء المدينة المنورة كافة.