شباب أخضر اليد يعسكر في مصر

الرس ـ فهد البطاح | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

بدأ المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد، أمس الجمعة، معسكره الخارجي في مصر، ويستمر حتى السبت المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية 2018، المؤهلة إلى كأس العالم.

وسيتخلل المعسكر لعب مباريات ودية مع منتخب مصر، وفرق مصرية، بالإضافة إلى التدريبات اللياقية والتكتيكية، والتدريبات الخاصة في صالة الحديد.

ويشرف على بعثة المنتخب السعودي لدرجة الشباب المشاركة في المعسكر حسن السيهاتي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم محمد حمادة إدارياً، والسعودي فاضل آل سعيد، مدرباً للمنتخب، والسعودي موسى الهزاع مساعداً للمدرب، ومناف آل سعيد مدرباً للحراس، ومحمد شاهين اختصاصياً في العلاج الطبيعي، إضافة إلى 20 لاعباً: حسن آل تريك، ومنير المدن، ومحمد المطرود، وهشام شهاب "مضر"، وعلي المسلم، وأيمن البندري، ومحمد الأسود "الترجي"، وحسين اليوسف، ومحمد الطويل "الصفا"، وجواد جفال، وحسن آل إبراهيم "الخليج"، وعبد الله العلي، وكميل الغافلي "القارة" وحسين العبيدي، وحسين التاروتي "النور"، وسعد بو سريع "هجر"، وعلي السادة "الخويلدية"، ومحمود البحار "الهدى"، ونواف العتيبي "العربي"، وعبد العزيز جعفري "الأهلي".