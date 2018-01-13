اليوم.. توثيق أسماء المشاركين في رالي حائل

حائل ـ محمد الجار الله | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

يبدأ المشاركون في رالي حائل نيسان 2018، اليوم السبت، توثيق أسمائهم، وتسليم الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بهم وتدقيقها لمنحهم تذكرة المشاركة الرسمية في الرالي، وتسليمهم أجهزة الملاحة، في أولى خطواتهم للمشاركة في الرالي، الذي ينطلق في نسخته الـ 13 بعد غد الاثنين.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أنهى جميع التزاماته الفنية وتجهيزاته استعداداً لانطلاق نسخة هذا العام.

وأُعلنت القائمة الأولية المشاركة في الرالي، التي ضمَّت 46 سائقاً، يتقدمهم ياسر بن سعيدان، بطل العالم لفئة T2، والمتسابق صالح العبد العالي، الذي يشارك على متن سيارة زميله يزيد الراجحي، وفارس المشناء، بطل النسخة الأخيرة، بالإضافة إلى عدد من الأسماء اللامعة في رياضة السيارات.