شاطئ العزيزية يحتضن “عز وهيبة”

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

انطلقت، أمس الجمعة، بطولة المنطقة الشرقية للفروسية "عز وهيبة"، التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة 150 فارساً ومالكاً للخيل من المنطقة الشرقية، وعدد من إسطبلات الخيل من الرياض، وجدة، في شاطئ العزيزية في محافظة الخبر.

وأوضح المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، المشرف العام على البطولة، أن أمانة المنطقة، أطلقت البطولة في نسختها الثانية، وتستمر تسعة أيام، ضمن سلسلة من المهرجانات والفعاليات التي أطلقتها الأمانة مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي في مختلف مناطق ومحافظات المنطقة.