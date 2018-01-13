هيفاء والمبيض نائبين لرئيس المبارزة

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

عيَّن الاتحاد السعودي للمبارزة، المهندس عامر المبيض، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائباً للرئيس للشؤون النسائية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقِدَ برئاسة أحمد الصبان، في مقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد في المرحلة المقبلة وحتى عام 2024، والموارد المالية التي قدمها إبراهيم المصري، المدير التنفيذي للاتحاد.