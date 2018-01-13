جوالة مكة في معسكر العقاب

مكة المكرمة ـ واس | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

يشارك سبعة من قادة وجوالة كشافة شباب مكة المكرمة، يمثِّلون جمعية مراكز الأحياء، في الكرنفال الكشفي والفني والرياضي الخامس، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة من 25 /4 إلى 2 / 5 /1439ه،على أرض المعسكر الدائم للشباب في العرفاء في محافظة الطائف.

وأوضح المهندس بكر إبراهيم التمبكتي، قائد كشافة شباب مكة، أن ترشيح الجوالة للمشاركة في هذا المعسكر، يأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الهيئة العامة للرياضة، وجمعية مراكز الأحياء، بما يعود بالنفع والفائدة على المشاركين.