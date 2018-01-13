الدليجان وعلامة يتصدران أساتذة البولينج

الخبر ـ حمد الشغرود | Saturday, 13 January 2018 - 00:00 am

تصدَّر عبد الله الدليجان، لاعب المنتخب السعودي للبولينج، منافسات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة الأساتذة 2018 للبولينج، المقامة في مركز القصيبي الرياضي في مدينة الخبر، فيما ذهبت صدارة المجموعة الثانية إلى فهد علامة.

وتستكمل اليوم منافسات الأدوار التمهيدية، حيث يسعى كل لاعب إلى اللحاق بمراتب المقدمة لضمان بلوغ الأدوار النهائية.



آلية جديدة

شهدت منافسات بطولة الأساتذة 2018 جدلاً بين اللاعبين المشاركين، حيث تساءل الجميع عن النظام المتَّبع في البطولة، الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى من قِبل القائمين على اللعبة في الاتحاد السعودي للبولينج.

وحرص وليد الدوسري، مشرف المنطقة الشرقية، على توضيح النقاط كافة، وآلية بلوغ الأدوار النهائية، وتحقيق لقب البطولة.