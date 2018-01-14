الأرجنتيني يريد ظهيرا آخر

| Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

طلب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التعاقد مع ظهير أيمن، محلي على الأرجح، في ظل ما عدَّه تراجعاً في مستوى خالد الغامدي.

وعلى الرغم من ضم إدارة النصر سالم علي، ظهير أيمن منتخب المواهب من مواليد السعودية ، إلا أن جوستافو حثها، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة، على التعاقد مع لاعب إضافي في الخانة نفسها، باعتبار أن علي صغير في السن "18 عاماً"، ومن المستبعد الاعتماد عليه أساسياً خلال الموسم الجاري.

ووفقاً للمصادر، تفاضل إدارة النصر بين عددٍ من اللاعبين المحليين، الذين ينشطون في تلك الخانة، للتعاقد مع أحدهم، بالتوازي مع سعيها إلى جلب ظهير أيسر.