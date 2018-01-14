سيلفا يعود بعد هروب 50 يوماً

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

يعود البرازيلي جورجي سيلفا إلى فريقه الباطن، اليوم الأحد، بعد غياب دام أكثر من 50 يوماً، حسبما أبانت

لـ "الريـــاضية" مصــــادر خاصة.

وأفـادت المصـــــادر،أن سيلفا سيصــل إلى حفر الباطن اليوم، قادماً من الإمارات برفقة وكيل أعماله، للانضمام مجدداً إلى تدريبات فريقه.

واعتذر اللاعب، وفقاً لما علمته "الريـاضية"، إلى إدارة ناديـــه عن تخلُّفـه عن الفريق منذ 20 نوفمبر الماضي، وبدا متقبِّلاً قرارات العقوبات التي ستُفرض عليه.

وكانت إدارة النادي قرَّرت، في إطار الاتفاق مع اللاعب، البالغ من العمر 30 عاماً، على عودته، وحرمانه من رواتبه عن الفترة التي غاب فيها، مع الاكتفاء بذلك، بهدف احتواء الأزمة. لكنَّ المصـادر شرحت أن الإدارة ستـوقــــع على البرازيلي بعض العقوبـــات المالية الأخرى، نظيــر عدم تجـاوبـه مع محاولاتهـــــا التواصل معه خلال فترة غيابه.

وبخصوص التعـاقد مع لاعب أجنبي سابـع، أفادت المصادر بقرب استقطـــاب الباطن لاعباً إفريقياً في مركز المحور، علماً أنها كانت تتجه إلى الاكتفـاء بالبرازيليـــين الستة، قبل أن تَعدُل عن ذلك.