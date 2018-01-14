الأشعة تحدد مصير عسيري

جدة ـ أحمد اللوقان، وعبد الغني الشريف | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

كشف لـ "الرياضية" مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه سيجري اليوم أشعة في أحد المستشفيات الخاصة في جدة بعد آلام داهمته في عضلة الفخذ الخلفية.

وتمنَّى عسيري، الذي أحرز هدفين في شباك الباطن الجمعة قبل أن يخرج اضطرارياً، ألا تكون الإصابة أكثر من مجرد آلام بسيطة في العضلة.

وقال: "أتمنى العودة مجدداً إلى تدريبات فريقي، والمشاركة فيما تبقَّى من مباريات في الموسم الجاري".

وأوضح "شعرت بآلامٍ في منتصف مباراة الباطن، وطلبت الخروج حتى لا تتضاعف الإصابة، لا سيما أن الفريق كان متقدماً برباعية نظيفة، وضمِن الفوز".

وانتهت المباراة بخماسية نظيفة للأهلي، وحلَّ صالح العمري خلالها بديلاً لعسيري.

وذكرت لـ "الرياضية" مصادر، أن عسيري سيغيب عن فريقه عشرة أيام، ما يعني غيابه عن مواجهة العروبة في 20 يناير الجاري في الدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.