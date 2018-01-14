رسميا.. “شيفو” فتحاويا 6 أشهر

جدة ـ الرياضية | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

أبلغ "الرياضيـــــة" خالد السعود، مدير الاحتراف في نادي الفتح، بإنجاز ناديه صفقة استعارة محمد عبد الشافي من الأهلي لمدة ستة أشهر، موضحاً أن المصري سينخرط في تدريبات فريق الفتح الأول لكرة القدم خلال يومين.

وشرح السعـــود قائلاً: "لدينا بعض الإجراءات، التي سننتهي منها خلال الساعات الـ 24 المقبلة". واصفاً الظهيـــــر الأيسر المصري بالإضافة الفنية المتميزة.

وقال: "سيخــدمنــا كثيراً في الجولات المقبلة التي ستشهد تنافسية كبيرة".

ويأتي تخلـــي الأهلي عن جهود عبد الشافي "32 عاماً" على الرغم من زيادة عدد الأجانب إلى سبعــة، وضمِّـه إلى قائمة مباراته الأخيرة في دوري المحترفين السعودي أمام الباطن.