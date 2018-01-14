جوستافو يرجح كفة هداف إفريقيا

الرياض ـ خالد الرشيد | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

فضَّل الأرجنتينــــــي جوستافـــو كوينتيروس، مدرب فريق النصـر الأول لكرة القدم، الكونغـــولي جونيـــور كابانانجا على ثلاثة مهـــاجمين أجانب آخريـــــن. وأتى اختياره بعدمــــا عرضــــت اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للريـــاضة أسمــــاء اللاعبين الأربـعــة على الفريق للتعاقد مع أحدهم، حسبما أوضح لـ "الريــاضية" مصدرٌ مطلع داخل النادي العاصمـــي. وأشار المصدر إلى تكفُّل الهيئة بالجانب المادي في الصفقة، التي توقَّع إتمامها في غضون 48 ساعة.

وأفاد بتوصُّـــل إدارة النصر إلى اتفــاقٍ مع اللاعب، لجلبه، بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم، من نادي إف سي أستانة الكازاخستاني.

وعام 2017 من أفضل أعوام اللاعب مع الفريق الكازاخستاني، إذ أحرز 19 هدفاً في 31 مباراة.

ونال كابانانجا، الذي ينشط في مركــزَي رأس الحربـة والمهاجم المتأخـــــر، لقب الهــدَّاف في كأس الأمـم الإفريقيـــة 2017 برصيــــد ثلاثـــــة أهداف، وسبق له تمثيل ناديــي سيركــل بروج البلجيكي، وكارابوك سبور التركي، وهو الآن في دبي برفقة إف سي أستانة في معسكر تدريبي.

ويتطلَّع النصــر، الذي يحتل المركز الرابع في دوري المحترفين السعودي بـ 27 نقطة، إلى الإسراع في إجـــراءات تسجيل الكونغولي، للدفع به في المباريات المقبلة.