حسن يزيح الدليجان عن صدارة أساتذة البولينج

الدمام ـ حمد الشغرود | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

أزاح الدولي حسن آل الشيـخ زميله عبد اللـه الدليجــان عن صـــدارة الترتيب العام لبطولـــة الأساتذة للبولينج، المقامة حالياً في مدينة الخبر، وجاء بعده في المجموعة الأولى فهد علامة.

فيما تصدر عبد الرحمن الخليوي المجموعة الثانية، وجــاء خلفــه معيـــض القحطاني، ليتأهل الربـاعي إلى الأدوار النهائية.

وجاء في المركز الخامس الأمير محمد بن سلطان، وتراجع عبد الله الدليجان إلى المركز السادس، في حين جاء عبد اللــه القحطاني سابعاً، وسعود الخليوي ثامناً.



نظام مثير

بيَّن حسن آل الشيخ، أن منافسات بطولة الأساتذة 2018 بنظامهــــا الجديد، أضفت على البطولة تنافساً قوياً بين اللاعبين المشاركين في منافساتها، حيث كانت فرص التأهــل مجهولـــة حتى آخر شوط من الأدوار التمهيديـــة، وهو ما حفَّز اللاعبين على بذل جهد كبير.

وأكد حسن أن التنافس في الأدوار النهائية لن يقل عن نظام الأدوار التمهيدية، بل سيكون أكثر إثارة وندية وقوة بين اللاعبين المتأهلين، وقال: "سيسعى كل لاعب إلى كسب لقب البطـولــة ليسجل اسمه في السجل الذهبي لبطولة الأساتذة في ختام موسم لعبة البولينج في السعودية".



العتيبي يكرم المشاركين

كرَّم جايد العتيبي، الأمين العام للاتحاد السعــودي للبولينج، اللاعبين أصحاب المراكز التي غادرت الأدوار النهائية، بدءاً من صاحب المركز الخامـــس، وحتى صاحب المركز الـ 16.

وحصل صاحبـا المركزين الخامس والســادس على جائزة مالية 4000 ريال، فيما نال صاحبا المركزين السابع والثامن 3000 ريال، وحصـل أصحــاب المراكز التاسع، والعاشـر، والـ 11، والـ 12 على 2000 ريال، أما أصحاب المراكز الـ 13، والـ 14، والـ 15، والـ 16 فنالوا 1500 ريال.