18 لاعبا يمثلون الأخضر في آسيا

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، عصر أمس السبت، إلى سول، العاصمة الكورية الجنوبية، عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام، للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 18، التي ستقام خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير الجاري، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك.

واختار الإسباني باربيتو فرناندو، مدرب الأخضر، 18 لاعباً للمشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات، هم: محمد آل سالم، وعبد الله آل عباس، وهشام العبيدي، وعبد الله الحماد، ومهدي آل سالم، ونواف المطيري، وعبد العزيز سعيد، وحسن الخضراوي، وجعفر الصفار، وأحمد العبد العلي، وحسن الجنبي، وعباس الصفار، وعبد الله الحليلي، وعبد الله آل سلام، ومحمد آل عباس، وحسين المحسن، وحسين الحنابي، ومحمد الزاير.