الرياض تحتضن معسكر منتخب السباحة

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 14 January 2018 - 00:00 am

انتظـم 30 من سبَّاحــي المنتخب السعـــودي، من الناشئين والشبــــاب، في معسكر داخلي، يقـــام في الفترة من 11 وحتى 20 يناير الجاري على مسبح الهيئة العامة للرياضة في الرياض، ويشتـمـل على برنـامــــج متكامل مع حصص صباحية ومسائية. ويهدف المعسكر إلى زيادة الجرعات التدريبية خلال فترة الإجازة الفصلية، وإعداد السبَّـاحــين ضمـن برنامج "الموهبــة"، ليشكِّلوا قاعدة للمستقبل، ووضعهم في بيئة تدريبية، تساعد في رفع الكفاءة الفنية للمواهب.