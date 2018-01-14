الفيصلي يرفض طلب العين

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 15 January 2018 - 00:00 am

رفض نادي الفيصلي بيع عقد البرازيلي لويز جوستافو، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، إلى نادي العين الإماراتي، بحسب ما أبلغ "الرياضية" مصدرٌ مطلع.

وأفاد المصدر بتلقي الفيصلي عرضاً من العين يستعلم عن إمكانية شراء عقد اللاعب الملقب لـ "لويزينيو".

لكن النادي رأى أن بيع اللاعب حالياً سيخل بمنظومة الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريقه، لذا رد برفض العرض.

ووفقاً للمصدر، كان يمكن للفيصلي قبول العرض الإماراتي قبل وصول دعم مادي من الهيئة العامة للرياضة، لكن دعمها له دفعه إلى التمسك بمعظم عناصره الأساسية.

ولويزينيو، الأساسي في خطط رازوفيتش، شارك في 16 مباراة منذ بدء الموسم الجاري من الدوري السعودي، وأحرز 6 أهداف وصنع 6 أخرى، ما ساعد فريقه على احتلال المركز الثالث بعد 17 جولة برصيد 29 نقطة.