العابد يطير إلى باريس

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Monday, 15 January 2018 - 00:00 am

توقعت مصادر خاصة بـ "الرياضية" مغادرة نواف العابد، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الجاري، للخضوع إلى فحوصات طبية دقيقة.

ومن المرجح أن يجري، بعدها، عملية جراحية في موضع إصابته، لدى الفرنسي جيليس ريبول، الجراح المتخصص في مثل هذه العمليات.

ويأتي اختيار ريبول بتوصية من مواطنه جان مارسيل المستشار الطبي للهلال.

والعملية ستغيّب الدولي السعودي، الذي يعاني قطعاً في وتر العضلة الضامة، شهرين على الأقل عن المباريات.

في سياق آخر، تحسنت حالة عبد الملك الخيبري، متوسط ميدان الهلال، حيث دخل مرحلة التأهيل من الإصابة بكسر إجهادي في الساق، ويُتوقع انخراطه في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

أما زميله حسن كادش، الذي عاني من إصابة في عضلة الفخذ، فدخل مرحلة التأهيل، على أن تكتمل جاهزيته خلال الأيام العشرة المقبلة.