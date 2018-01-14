قائمة الآسيوية دون أجانب

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 15 January 2018 - 00:00 am

أرسل نادي الهلال القائمة الآسيوية لفريقه الأول لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي، أمس الأول السبت، من دون لاعبين أجانب، نزولاً عند طلب من الأرجنتيني رامون دياز.

وضمت القائمة 25 لاعباً فقط، من أصل 30 يحق للفريق قيدهم في دوري أبطال آسيا 2018، الذي تنطلق مرحلة المجموعات فيه في 12 فبراير المقبل.

وفضل دياز، مدرب الهلال، رفع الأسماء المحلية فقط، مع إدراج الأجانب لاحقاً في القائمة الإلحاقية النهائية التي سترفع قبل بداية مرحلة المجموعات بأسبوع بموجب النظام المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يتيح لكل نادٍ تغيير أو إضافة بعض الأسماء.

وحسبما أوضح لـ "الرياضية" مصدر خاص، طلب دياز من النادي التريث فيما يتعلق برفع أسماء أجانبه إلى الاتحاد الآسيوي، على أن يختار 4 منهم لقيدهم في القائمة الإلحاقية.

ودافِع طلب الأرجنتيني رغبته في توسيع دائرة اختياراته، فهو ينتظر التعاقد مع لاعبَين أجنبَيين آخرَين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يضافان إلى الخماسي الأجنبي الموجود لديه حالياً، وهم العماني علي الحبسي، والأوروجوياني نيكولاس ميليسي، والفنزويلي جيلمين ريفاس، والسوري عمر خربين، والبرازيلي كارلوس إدواردو.

والهلال في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، مع كل من الريان القطري، واستقلال طهران الإيراني، والمتأهل من مباراة العين الإماراتي والمالكية البحريني.