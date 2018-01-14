النجم الساحلي يشكو الاتحاد إلى “فيفا”

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Monday, 15 January 2018 - 00:57 am

رفع النجم الساحلي التونسي شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الاتحاد، نظير عدم التزامه بالإيفاء في سداد مستحقات انتقال المهاجم أحمد العكايشي البالغة مليونين و50 ألف يورو.

وفي هذا الصدد، أوضح لـ "الرياضية" عادل غيث، سكرتير عام نادي النجم الساحلي، المسؤول المباشر عن الملف: "رفعنا شكوى رسمية إلى "فيفا"، وطالبنا خلالها بتوقيع عقوبات مالية وإدارية أخرى على الاتحاد لعدم التزامه بسداد المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال أحمد العكايشي".