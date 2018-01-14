السومة يترقب قرار كيناست

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 14 January 2018 - 23:29 pm

يترقب السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم نتائج الفحوصات التي خضع لها أمس الأحد في ألمانيا قبل بدئه في مرحلة التشافي الثانية من إصابة كاحل القدم التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.وسيحدد الألماني كريستيان كيناست الطبيب الجراح المشرف على علاج السومة إمكانية فك الجبيرة من قدم اللاعب من عدمها.من جانبه، أوضح لـ"الرياضية" السومة، أن المرحلة الثانية من العلاج ستكون على جزأين.. وقال: "سأبدأ في العلاج الفيزيائي نحو ثلاثة أسابيع وبعدها أنتقل إلى التأهيل البدني الذي تتوقف مدته على قابلية جسمي للتأهيل".