الراهب يرفض عرض القادسية

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 14 January 2018 - 23:29 pm

ألغت إدارة نادي القادسية فكرة التعاقد مع حسن الراهب، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد رفضه الانتقال النهائي إلى النادي الشرقاوي، مفضلاً أن يكون العقد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق مصادر مقربة.

والراهب ثاني مهاجم تصرف الإدارة النظر عن التعاقد معه خلال الأيام الأخيرة، بعد الأرجنتيني رودريجو ماتريس.

وكانت إدارة القادسية افتتحت نشاطها في فترة الانتقالات الشتوية بمخالصة التونسي محمد مثناني مالياً، وإعادة قيد الغاني هيرفي جاي، بعد نحو 4 أشهر على إسقاط اسمه من قائمة الفريق .