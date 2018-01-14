6 ملايين تنقل الغنام إلى النصر

المجمعة ـ محمد السناني الرياض ـ خالد الرشيد | Sunday, 14 January 2018 - 23:29 pm

اتفقت إدارتا ناديي النصر والفيصلي على انتقال سلطان الغنام، ظهير أيمن الفيصلي، إلى صفوف النادي العاصمي، الذي كان قد دعم خانة الظهير الأيسر بعبد الرحمن العبيد.

ومنح الفيصلي النصر يومين لحسم الصفقة وإلا سيُلغى الاتفاق الشفهي بشأنها، علماً أنها لن تشمل انتقال لاعبين من النصر إلى الجانب المقابل.

وأبلغ "الرياضية" فهد المدلج، رئيس الفيصلي، قرب حسم الصفقة.

وأشار إلى اتصالات بينه وسلمان المالك، رئيس النصر، للتفاوض، تمهيداً للحسم قريباً، خاصة مع موافقة اللاعب على الانتقال.

ووفقاً لمصادر خاصة، اشترط الفيصلي الحصول على 6 ملايين ريال مقابل التخلي عن ظهيره الأيمن، وأمهل إدارة النصر يومين لإتمام الصفقة.

فيما بينت مصادر أخرى أن الغنام "23 عاماً" سيوقع على عقد مع النصر مدته 4 أعوام، بعدما طلب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، مدرب الفريق العاصمي، ضمه.

وقبل أكثر من عامين، انتقل الغنام من الزلفي إلى أولمبي الفيصلي، ثم انضم إلى الفريق الأول، ووقع عقداً احترافياً في 2016.

وفي كأس الخليج الـ 23 التي انتهت في الكويت مطلع الشهر الجاري، خاض الغنام مباراة المنتخب السعودي ونظيره العماني.

وأفادت المصادر ذاتها أن النصر طلب التعاقد مع حمد آل منصور، ظهير أيسر الفيصلي، مقابل 3 ملايين ريال.