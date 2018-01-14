دياز يبعد الأجانب عن القائمة الآسيوية

الرياض ـ حمد الصويلحي و عبد الإله المرحوم | Sunday, 14 January 2018 - 23:29 pm

رفع نادي الهلال القائمة الآسيوية لفريقه الأول لكرة القدم، أمس الأول السبت، من دون لاعبين أجانب، نزولاً عند رغبة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق. إلى ذلك، تلقى دياز ضربة جديدة بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية السريرية تعرض السوري عمر خربين، مهاجم الفريق لكدمة قوية في الساق ومفصل القدم تحتاج فترة علاج لا تقل عن أربعة أسابيع. وكان خربين تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال والاتحاد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1 أمس الأول، ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم خربين إلى البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يخضع حاليا للتأهيل بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي، ويحتاج شهرين قبل العودة إلى صفوف الأزرق.

فيما يعاني النجم الهلالي الآخر نواف العابد من قطع في وتر العضلة الضامة، يتطلب التدخل الجراحي خلال الأيام المقبلة على أن يغيب نحو شهرين.