برشلونة يقلبها على ريال سوسيداد برباعية

الألمانية - الرياضية | Monday, 15 January 2018 - 01:00 am

سجل النجم الأوروجواياني لويس سواريز هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحطيم عقدة ملعب (أنويتا)، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه ريال سوسييداد، إلى فوز ثمين ومستحق 4 / 2 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



عزز برشلونة موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد سوسييداد عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



افتتح ويليان خوزيه التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 11، فيما أضاف زميله خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34.



لم يهنأ أصحاب الأرض بتقدمهم كثيرا، بعدما أحرز باولينيو هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 39 من صناعة لويس سواريز، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 51 و71.



اختتم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي انتفاضة برشلونة، بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.



بتلك النتيجة، أنهى برشلونة عقدة ملعب (أنويتا) معقل سوسييداد، حيث عجز الفريق الكتالوني عن تحقيق أي انتصار على هذا الملعب ببطولة الدوري منذ الخامس من مايو عام 2007 ،عندما فاز بثنائية بيضاء.