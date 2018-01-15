تأسف التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد، عن ضياع الفرص التي أتيحت له أمام مرمى الهلال في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي في قمة الجولة الفائتة، وقدم اعتذاره لجمهور النادي عن ذلك.وذكر العكايشي اليوم الاثنين