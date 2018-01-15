صافرة سعودية تضبط مواجهة اليابان و كوريا في كأس آسيا
الرياض - الرياضية | Monday, 15 January 2018 - 14:31 pm
كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بقيادة فهد المرداسي ومساعداه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري والحكم الأضافي الأول تركي الخضير والحكم الأضافي الثاني ليو كوك من هونج كونج والحكم الرابع سيرجي كراشينكو من قيرغيزستان، وذلك لتحكيم مباراة منتخبي اليابان و كوريا الشمالية ضمن مباريات دور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في الصين يوم الثلاثاء 16 يناير في تمام الساعه 11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.