إيقاف حكم في الدوري الفرنسي بسبب طرده للاعب نانت

الرياض - الرياضية | Monday, 15 January 2018 - 15:33 pm

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين ايقاف الحكم طوني شابرون الذي قاد مباراة نانت وباريس سان جرمان الأحد في الدوري المحلي، "حتى إشعار آخر" بسبب محاولته عرقلة المدافع البرازيلي دييغو كارلوس ثم رفع البطاقة الصفراء الثانية بوجهه وطرده من اللقاء.



وشهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه نانت في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي جرت أمس الأحد واقعة، فريدة وذلك عندما قام حكم اللقاء بركل أحد اللاعبين قبل أن يشهر له البطاقة الحمراء.



وخلال هجمة مرتدة للنادي الباريسي تعثر حكم اللقاء توني شابرون بمدافع نانت دييجو كارلوس وسقط أرضا لينهض بعد ذلك ويقوم بركل اللاعب ويشهر له البطاقة الصفراء، وهي الثانية له خلال اللقاء، ليغادر ملعب المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 1-0.



وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، حيث قال اللاعب فلانتين رونجيه، نجم نانت، مدافعا عن زميله كارلوس "لا أعتقد أنه قام بهذا الأمر عن قصد".



وأضاف: "الحكم نهض وقام بركل دييجو، إذا قمنا نحن بهذا سيعاقبوننا بالإيقاف عشر مباريات".