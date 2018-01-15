زكريا يعد بالدوري.. ويرتدي 88

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

تطلَّع المصري مؤمن زكريا، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الإسهام مع زملائه في نيل فريقه الجديد لقب دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم.

وأبدى لـ "الرياضية" زكريا، في تصريحٍ فوره وصوله إلى جدة، فجر أمس الاثنين، افتخاره باللعب لنادٍ كبير مثل الأهلي الذي استعاره إلى نهاية الموسم من الأهلي المصري.

وقال: "بحول الله نحقق بطولة الدوري هذا الموسم، وتكون هذه الفترة فترة خير علينا جميعاً في النادي الأهلي السعودي".

ووصل زكريا، صاحب الـ 29 عاماً، في الساعة الثالثة و50 دقيقة فجراً إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. واستقبله عشرات من مشجعي الأهلي، والتقط بعضهم الصور معه.

وسبب تأخر اللاعب، الذي سيحمل قميصه الرقم 88، في الوصول إلى جدة، ارتباطه بموعد وضع زوجته مولودهما الأول مالك، حيث رُزِقا به، أمس الأول.