الهلال يبيع ألفيس بأرقام سرية

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

انتهت العلاقة بين نادي الهلال والبرازيلي تياجو ألفيس بعد أن انضم اللاعب، أمس، إلى نادي جونبوك الكوري الجنوبي في صفقة لم يُكشف عن قيمتها.

وخاض ألفيس "25 عاماً" بنجاح فحصاً طبياً في جونبوك، الذي ينشط في الدوري الكوري الجنوبي الممتاز.

ووقَّع اللاعب، بعدها، على عقدٍ مدته ثلاثة أعوام، دون كشف قيمة الصفقة، علماً أن موقع "ترانسفر ماركت" المتخصَّص في انتقالات لاعبي كرة القدم، قدَّر قيمة البرازيلي في 5 يناير الجاري بمليونَي يورو.

وأعار الهلال اللاعب إلى شيميزو بولس الياباني في مارس 2017 بعد أقل من عامٍ على التعاقد معه لثلاثة مواسم.

ومثَّل اللاعب الهلال في عشر مباريات فقط، وأحرز هدفاً وحيداً، وبات جونبوك ثالث نادٍ كوري جنوبي في مسيرته بعد دفاعه عامَي 2015 و2016 عن ألوان سيونجنام إف سي، وبوهانج ستيلرز.