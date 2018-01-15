لندن تبعد الهزاع عن الاتفاق

الدمام ـ حسام النصر | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

يخضع الدولي هزاع الهزاع، لاعب فريق الاتفاق والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم للجراحة، في الثالث والعشرين من يناير الجاري في العاصمة البريطانية لندن، التي تقرر مغادرته إليها مطلع الأسبوع المقبل، لعلاج إصابة قطع الرباط الصليبي الأمامي للركبة والقطع الجزئي في الرباط الجانبي، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في دورة كأس الخليج الـ 23 في الكويت.

من جهة أخرى، كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن إصابة عبد الرحمن العبود لاعب الاتفاق التي تعرض لها أمام الشباب عبارة عن كدمة في الركبة، تحتاج إلى علاج وتدريبات تأهيلية لمدة أسبوعين على الأقل دون الحاجة إلى تدخل جراحي.