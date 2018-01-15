الوداد يرفض التنازل عن ابن شرقي للهلال

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

رفضت إدارة نادي الوداد المغربي عرض نادي الهلال بشأن شراء عقد أشرف بن شرقي، لاعب وسط فريقهم الأول، دون أن توضح الأسباب.وأصدر النادي المغربي مساء أمس بياناً صحفياً أوضح من خلاله أنه تلقى عرضاً من نادي الهلال وصيف بطل آسيا 2018 لشراء ما تبقى من عقد اللاعب بمبلغ ثلاثة ملايين دولار تدفع على ثلاث دفعات، على أن يتم منح مليون دولار بعد اكتمال الكشوفات الطبية، ومليون دولار في 1ـ6ـ2018، والدفعة الأخيرة يوم 1ـ11ـ2018.وأشار النادي المغربي إلى أنه فضل الاحتفاظ باللاعب في نادي الوداد بعد الشكر لنادي الهلال، متمنياً للاعب التوفيق مع ناديه الوداد والمنتخب المغربي في المسابقات القارية والدولية، ويأتي هذا القرار في إطار مشروع نادي الوداد الرياضي للحفاظ ودعم تنافسية الفريق الأول، سعياً لإرضاء جماهيره ومحبيه.