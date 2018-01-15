زكريا يقود هجوم الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

وضع الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المصري مؤمن زكريا ضمن قائمة الخيارات الأساسية التي يرجح الاستعانة بها في مباراة فريقه أمام العروبة السبت ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن أظهر جاهزية عالية في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس.وكان ريبروف مدرب الفريق، قد زج بمؤمن زكريا في خط مقدمة الفريق وتألق أثناء أول حصة تدريبية يشارك فيها مع الفريق، ما يرجح أن يستعين به في مركز الهجوم خلال مواجهة العروبة في ظل إصابة السوري عمر السومة ومهند عسيري. من جهة أخرى، شارك لاعبو فريق الأهلي زميلهم أحمد الرحيلي لاعب الفريق أمس فرحة افتتاح مشروع مطعمه الخاص في جدة.