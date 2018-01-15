النصر يضم العماني سهيل.. ويستبعد الغنام

الرياض ـ خالد الرشيد | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

توقع إدارة نادي النصر اليوم مع الدولي العماني سعد سهيل، لاعب منتخب عمان الأول لكرة القدم نجم دورة كأس الخليج الـ 23 ليدعم خطوط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت الإدارة النصراوية قد فتحت خط مفاوضات ساخن لضم لاعب الظهير الأيمن إلى صفوف فريقها قبل أن تتجه المفاوضات إلى مرحلة الحسم.

وأشارت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن توقيع النصر مع سهيل يعني خروج سلطان الغنام من دائرة الاهتمام النصراوي خاصة بعد الاختلاف في وجهات النظر حول المبلغ المطلوب لضم اللاعب.

وبينت المصادر نفسها، أن الاختلاف بين إدارتي النصر والفيصلي جاء بعد اتفاق الطرفين مبدئياً على ستة ملايين ريال، ليطلب الأخير زيادة حصته مليوناً ونصف المليون ريال، مقابل انتقال الغنام إلى الصفوف النصراوية لمدة أربعة أعوام.

وكان سلمان المالك، رئيس نادي النصر المكلف، قد أعلن في وقت سابق عن إبرام أربع صفقات لصالح فريقه، بدأها بالتعاقد مع الدولي عبد الرحمن العبيد الذي انتقل من نادي القادسية بعقد يمتد لأربعة أعوام.