العبيد والقادسية.. آخر ليلة تجمعنا

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 16 January 2018 - 00:00 am

يصل ظهر اليوم الثلاثاء الدولي عبد الرحمن العبيد، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم المنتقل من القادسية إلى الرياض على أن يوجد مساءً في النادي.

ومن المتوقع أن يشارك العبيد في تدريبات فريقه مساء غد الأربعاء، على أن يخضع للفحوصات الطبية بعد غد الخميس.

وكان العبيد، الذي وقعت معه الإدارة النصراوية فجر الأحد الماضي في الرياض قد حضر في الحصة التدريبية للقادسية فريقه السابق، حيث ودع زملاءه اللاعبين والجهازين الإداري والفني والعاملين في النادي.وقدم العبيد اعتذاره للبرازيلي باولو بوناميجو مدرب فريق القادسية، عمّا إذا بدر منه خطأ غير مقصود، وتحدث بكلمات مؤثرة قال فيها: "نادي القادسية سيبقى في قلبي ولن أنساه أبداً".