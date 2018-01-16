بعد غياب طويل.. سيلفا الباطن يعود

حفر الباطن - الرياضية | Tuesday, 16 January 2018 - 12:58 pm

وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى حفر الباطن البرازيلي جورجي سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن، وذلك بعد أن أنهت إدارة السماوي إجراءات عودته للفريق.



وذكر حساب الباطن في حسابه بتويتر:" ‏وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى حفر الباطن اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا وذلك بعد أن أنهت إدارة النادي إجراءات عودته للفريق مع حفظ حقوق النادي القانونية من مادية ومعنوية".



وكان اللاعب قد تغيب عن فريقه منذ 20 نوفمبر الماضي نظراً لتواجده في دولة الإمارات، حيث خاض تجربة قصيرة مع الظفرة.