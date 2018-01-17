الاتفاق يخطط لإبقاء الصالح.. ويتخلى عن ساليناس

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

تستهدف إدارة نادي الاتفاق تجديد عقد الحارس عبد الله الصالح، فيما أنهت العلاقة مع الأرجنتيني رودريجو ساليــــــناس بالتراضي.

ودخل عبد الله الصالح الفترة الحرة، وينتهي عقده بعد أربعة أشهر. وتسعى الإدارة الاتفاقية إلى التجديد له بعد تقديمه مستويات، عدَّتها مُرضية في المباريات الدورية السبع، التي شارك فيها هذا الموسم.

يأتي ذلك على الرغم من التعاقد مع الأردني أحمد عبد الستار لدعم مركز حراسة المرمى في الفريق، الذي يضم أيضاً أحمد الكسار.

إلى ذلك، أنهت إدارة الاتفاق عقد ساليناس، المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً، معلنةً أن ذلك تم بالتراضي بين الطرفين.

وبات في إمكان النادي ضم أجنبي سابع حتى بعد قيد عبد الستار. وأخفق ساليناس في فرض نفسه في التشكيل الأساسي للاتفاق، وشارك في سبع مباريات فقط في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، استُبدِل في خمسٍ منها، وبلغ مجموع دقائق مشاركاته في المسابقة 468 دقيقة، فيما لم تتجاوز أهدافه الاثنين، بينها ركلة جزاء، لتنتهي سريعاً مسيرته مع الاتفاق بعد خمسة أشهر من التعاقد معه بصيغة الانتقال الحر.

في سياق مختلف، أظهرت الفحوصات الطبية التي أجرها عبد الرحمن العبود، مهاجم الاتفاق، سلامته من أي إصابة خطيرة في الركبة، وحاجته إلى أسابيع قليلة للعودة إلى المباريات. وعانى العبود من آلام أمام الشباب، الأحد الماضي، في الجولة الـ 17 من الدوري.