الأهلي يودع شيفو

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

احتشدت عناصر النادي الأهلي كافة، الرئيس والمسؤولون ومدرب الفريق الأول واللاعبون، في وداع الدولي المصري محمد عبد الشافي الذي انتقل إلى نادي الفتح.

ونظم الأهلي حفل وداعٍ للاعب، مساء أمس في أحد فنادق جدة، بُعيدَ أدائه التدريب الأخير مع زملائه الذين قضى بينهم نحو 3 أعوام حقق فيها الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر.

ورفع الحفل شعار "شكراً عبد الشافي.. لن ننساك".

ووقع الحضور، من اللاعبين، على قميص أهلاوي سلّموه عبدالشافي تذكارًا منهم، وعليه صورته مع أحد الكؤوس التي رفعها معهم.

وألقى تيسير الجاسم كلمةً عن عبدالشافي خلال الحفل، الذي حضره الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس الأهلي، وطارق كيال، نائبه، والأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي.