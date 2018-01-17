إلزام الشباب بدفع 675 ألفا لحارس النصر

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الشباب بتسديد 675 ألفاً و708 ريالات لوليد عبد الله، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم حالياً، وفريق الشباب سابقاً.

كذلك، بات الشباب ملزماً، في القضية نفسها، بدفع 33 ألفاً و535 ريالاً لحساب اتحاد الكرة تحت بند رسوم وإجراءات التقاضي.

وقرار الغرفة، الذي أعلنه الاتحاد، أمس، قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

والمدى الزمني للسداد 30 يوماً، تبدأ بنهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية في حال الاستئناف.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات أخرى للغرفة، أمس، بينها إلزام نادي هجر بتسديد 80 ألف ريال لراشد الرهيب، اللاعب السابق لأندية عدة، آخرها الخليج.

وأصدرت الغرفة قرارين بخصوص نادي الباطن، أحدهما يلزمه بتسديد 574 ألف ريال لخالد القروني، المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم في النادي، والآخر يلزمه بتسديد 130 ألفاً و833 ريالاً لنهاري آل سالم، المدرب السابق للفريق، فيما بات نادي العروبة ملزماً بتسديد 54 ألف ريال لعلي الزبيدي، لاعبه السابق ولاعب الكوكب حالياً.