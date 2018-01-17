بصاص والخليف مترددان قبل أحد

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

وافق النادي الأهلي، مبدئياً، على إعارة مصطفى بصاص إلى أحد حتى نهاية الموسم، لكنَّ اللاعب يدرس العرض، ولم يبدِ موافقته بعد، حسبما أفادت لـ "الرياضية" مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر، أن العرض رسمي، وأن إدارة الأهلي وافقت عليه، وأحالته إلى بصاص، الذي ينشط حالياً في الفريق الأولمبي لناديه.

ويدرس اللاعب طلب أحد، مادياً وفنياً.

والراتب، الذي سيحصل عليه في أحد أقل مما يحصل عليه في الأهلي، لكنه سيعود، إذا وافق على الانتقال، إلى المشاركة في مباريات دوري المحترفين السعودي، بعد أشهر من إنزاله إلى الدرجة الأولمبية، في تبعاتٍ لخلافه مع الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب الأهلي.

ودخل بصاص في مشادة مع الأوكراني في بداية دوري هذا الموسم على خلفية استبعاده من قائمة مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الأولى.

وعلى الإثر، انعزل اللاعب في تدريبات انفرادية، إلى أن طلبه الإيطالي فابيو لوبيز، مدرب فريق الأهلي الأولمبي. في سياق متصل، طلب أحد استعارة أيمن الخليف، لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم.

ولا يزال اللاعب متردِّداً بشأن العرض، خاصةً مع اعتقاده أن الفرصة سانحة أمامه لنيل عدد أكبر من الدقائق مع فريق الأهلي الأول، علماً أنه شارك في مباراة واحدة فقط في دوري هذا الموسم بديلاً.