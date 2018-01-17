قبضة الأخضر جاهزة لموقعة الصين

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد استعداداته لمواجهة الصين يوم غد الخميس في أولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية الثامنة التي تحتضنها كوريا الجنوبية إذ أجرى تدريبه الثاني على الصالة الرسمية الثانية للبطولة "سو سوان شيبو" تحت إشراف الإسباني فرناندو مدرب المنتخب السعودي بمشاركة جميع اللاعبين والذي شمل تطبيق عدد من الجمل التكتيكية كما أعلن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي عن عدم وجود أي إصابات في صفوف الأخضر.

يذكر أن الأخضر السعودي سيلعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة للدور التمهيدي من البطولة، وذلك بجانب منتخبات الصين ونيوزيلاندا وقطر، ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى الدور الرئيس.