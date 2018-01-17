حامدي وسفياني يتصدران
الرياض ـ واس | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am
تصدر طارق حامدي لاعب الكاراتيه السعودي الترتيب في التصنيف الشهري للاعبين الصادر من الاتحاد الدولي للكاراتيه لشهر يناير في منافسات القتال لوزن فوق 84 كجم لدرجة الأولمبي.
وتـصـدر زمـيـلـه سند سفياني الترتيب في التصنيف لمنافسات القتال تحت وزن 70 كجم لدرجة الناشئين, واحتل اللاعب عمر العازمي المركز الرابع في تصنيف منافسات القتال لوزن فوق 76 كجم لدرجة الشباب، بينما جاء اللاعب فهد الخثعمي في المركز الرابع في تصنيف اللاعبين لمنافسات القتال تحت وزن 67 كجم لدرجة الكبار.