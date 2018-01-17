وافق النادي الأهلي، مبدئياً، على إعارة مصطفى بصاص إلى أحد حتى نهاية الموسم، لكنَّ اللاعب يدرس العرض، ولم يبدِ موافقته بعد، حسبما أفادت لـ "الرياضية" مصادر خاصة.وأوضحت المصادر، أن العرض رسمي، وأن إدارة الأهلي وافقت عليه،