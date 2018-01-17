انطلاق فعاليات عسير للرياضات الجوية

محايل ـ واس | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

أطلق أمس الثلاثاء علي الفلقي وكيل محافظة محايل، فعاليات نادي عسير للرياضات الجوية ومسيرة الوفاء، وتستمر الفعاليات 7 أيام.

من جهته، أوضح عبدالمتعالي القيسي رئيس نادي عسير للرياضات الجوية أن مشاركة نادي عسير ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي تأتي للمرة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن رياضة الطيران الشراعي تعد من الرياضات الحديثة التي بدأت في الانتشار داخل السعودية، وهناك عدد من الأندية تقوم باستقطاب هواة الطيران الشراعي.