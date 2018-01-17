اليوم.. قرعة كأس سلطان العالمية

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 17 January 2018 - 00:00 am

تقام اليـوم الأربعاء قرعة كــأس الأمـير سلطـان بن عبدالعزيز العـالمـيـة للخيل الـعـربـيـة الأصـيـلـة والبالغة قيمتها مليون دولار أمريــكـي وذلـك في قاعة لندن بفندق الـفـورسـيـزون فـي الرياض.

وسيعقد الأمير فهد بن خــالد بن سـلطان الـمشـرف العـام على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للجواد العربي مؤتمراً صحافياً للحديث عن هذه المناسبة الكبيرة التي ستقام يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري إلى السابع والعشرين من الشهر نفسه. وتعد كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العـالمـية للخيل العربية الأصيلة الأغلى والأقوى على مستوى العالم لسباقــات الخيل العربـية الذي يـشهد مشاركة دولية كبيرة.

وتشتمل كأس الأمير سلطان بن عـبدالعزيز للجواد الـعـربـي عـلى سباقــات للـخـيل العربية ومنافسـات جـمـال الـخـيل العربية الأصيلـة التي تستمر ثلاثة أيام في مقر مزرعة الخالدية غرب الرياض.