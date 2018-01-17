الساحر رونالدينيو يودع كرة القدم

الرياض - الرياضية | Wednesday, 17 January 2018 - 14:16 pm

أعلن روبرتو دي اسيس موريرا، شقيق ووكيل أعمال اللاعب البرازيلي رونالدينيو، اعتزال نجم منتخب السامبا السابق نهائيا وذلك بعد عامين من أخر مباراة رسمية خاضها.



وقال اسيس في تصريحات لوسائل الإعلام البرازيلية مساء أمس الثلاثاء: "هذا الأمر كان محددا من قبل، كان يتبقى فقط التأكيد عليه، هو لا يلعب منذ فترة".



ولم يخض رونالدينيو 37 عاما منافسات أي بطولة رسمية منذ العام 2015، عندما خاض في تلك السنة أخر تسع مباريات له مع نادي فلومينسي البرازيلي.



وقال شقيق اللاعب البرازيلي السابق في تصريحات لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية: "لقد توقف، انتهى الأمر، سنقوم بعمل شيء كبير ومن المحتمل أن يكون هذا في أغسطس".



ومن المنتظر أن يبدأ اسيس في تحضير حدث تكريمي للنجم البرازيلي، الذي يلعب منذ فترة كبيرة مباريات استعراضية وخيرية فقط وذلك بعد انتهاء تعاقده مع فلومينسي.