الجبلين يستعد للخلود ويخطف الصواب

حائل ـ محمد الجارالله | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

تأكدت جاهزية فيصل عيادة وبدر المرشدي لاعبي فريق الجبلين الأول لكرة القدم للمشاركة مع الفريق في مواجهة فريق الخلود غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة 12 لدوري الدرجة الثانية.وشارك اللاعبان بقوة أمس الأربعاء في الحصة التدريبية التي أشرف عليها المصري خالد قماش مدرب الفريق وذلك بعد شفائهما من الإصابة.وعلى صعيد الفئات السنية، يواصل فريق درجة الشباب الاستعدادات لدور الـ 32 من تصفيات الممتاز، حيث وضعته القرعة ذهاباً وإياباً أمام شباب الأنصار في الخامس والثاني عشر من شهر جمادى الأولى الجاري، فيما وقعت إدارة النادي مع الموهبة نايف الصواب قادماً من فريق قفار لتدعيم صفوف فئة البراعم بالنادي وذلك بحضور يونس اللويش مساعد المدرب.