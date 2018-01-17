ثلاثة يحلون أزمة دفاع الخليج

الدمام ـ أحمد الداود | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

انفرجت أزمة متوسطي الدفاع، التي يعاني منها الكويتي ماهر الشمري مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، وذلك بعد تأكد وصول ثلاثي خط الدفاع علي وقاسم اللاجامي وعبد الله الخطيب المتوقع وصولهم خلال 48 ساعة.

وسيتيح وصول الثلاثي الفرصة للمدرب لإشراكهم في مباراة الشباب الخميس المقبل في دور الـ 16 لمسابقة كأس الملك، وذلك بعد توديع المنتخب الأولمبي من كأس آسيا في الصين.

وعلى صعيد التدريبات، بدأ الشمري في تجهيز لاعبيه لمفاجأة الشباب خلال المباراة بوضع خطة تعتمد على الاستحواذ على الوسط واللعب عبر الأطراف لاستغلال تواضع أطراف الشباب.

من جانب آخر، رفعت إدارة نادي الخليج أمس الأول الثلاثاء أوراق خالد الحامضي لاعب محور فريق الاتفاق السابق، إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف قيد اللاعب في صفوف فريقها الأول لكرة القدم بشكل رسمي ليتسنى له المشاركة أمام الشباب، بعد أن وقعت معه الاثنين الماضي، عقداً احترافياً ينتقل بموجبه للخليج وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.