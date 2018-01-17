قطار الوحدة ينطلق.. والكوكب يفجر المفاجأة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

شهد ختام مباريات الجولة الـ 17 من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم مساء أمس مفاجأة من العيار الثقيل، عندما فاز الكوكب القادم من الدرجة الثانية على نجران العائد من الممتاز.

وواصل قطار الوحدة مشواره نحو العودة إلى الممتاز بكل قوة وتخطى الطائي لينفرد بصدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن وصيفه الحزم، في حين نجح النجوم في خطف نقطة ثمينة من هجر بملعبه ليقفز مركزين ويتجمد هجر في المركز الثامن.



خسارة نجران

فجر الكوكب بقيادة التونسي المنصف بن مشارك مدرب الفريق المفاجأة وفاز خارج الديار على نجران 1ـ0 في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وسجل هدف الكوكب يزيد الجميعة ليتقدم لأول مرة هذا الموسم إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة فيما واصل نجران السقوط وتراجع إلى المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة، وأدار المباراة الحكم عبد الصمد البكري.

نقطة للنجوم

فشل هجر في تحقيق أي فوز له للمرة الرابعة على التوالي وسمح للنجوم بالتعادل معه 1ـ1 في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية وأدارها تحكيمياً عبد الرحمن السلطان.

وأحرز عبد الله عثمان هدف هجر وتعادل سعد الحربي للنجوم، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النجوم إلى 16 نقطة وتقدم إلى المركز 14 برصيد 16 نقطة، فيما ظل هجر متمسكاً بالمركز الثامن برصيد 22 نقطة.



الوحدة لا يتوقف

وفي ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، واصل فرسان مكة بقيادة التونسي جميل قاسم عروضهم القوية وهزموا الطائي 2ـ0 أحرزهما محمد القثامي وفريد الحربي، واحتسب محمد الهويش الحكم الدولي ضربة جزاء للوحدة أهدرها موسى مدخلي في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة وسع الوحدة الفارق مع وصيفه الحزم إلى 7 نقاط بعد أن وصل إلى النقطة 37، فيما تجمد رصيد الطائي عند 28 نقطة محافظاً على المركز الثالث.